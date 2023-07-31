Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

10 загарбників ліквідували прикордонники у бою на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

31 лип 2023, 14:42
999

Бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» в ході бою на Лиманському напрямку ліквідували понад 10 загарбників.


.

Відповідне відео сьогодні, 31 липня. Опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано, як військові, виявивши супротивника, ведуть вогонь зі стрілецької зброї по загарбниках.

Прикордонники провели розвідку боєм. Результат — понад 10 знищених загарбників та ще чимало «недобитків». Серед наших — без втрат, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів