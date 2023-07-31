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Знищення російських загарбників, скріншот відео
10 загарбників ліквідували прикордонники у бою на Лиманському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185678-10-zagarbnykiv-likviduvaly-prykordonnyky-u-bou-na-lymanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» в ході бою на Лиманському напрямку ліквідували понад 10 загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 31 липня. Опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано, як військові, виявивши супротивника, ведуть вогонь зі стрілецької зброї по загарбниках.
Прикордонники провели розвідку боєм. Результат — понад 10 знищених загарбників та ще чимало «недобитків». Серед наших — без втрат, — вказано в описі відео.
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