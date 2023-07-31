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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Нічне полювання на ворожу БМП показав Генштаб ЗСУ (ВІДЕО)

31 лип 2023, 08:52
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Українські військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ударом з дрона знищили заховану ворогом у лісосмузі БМП-1, а також живу силу противника.


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Відповідне відео сьогодні, 31 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Під час нічних «полювань» «Сови» 36 ОБрМП майстерно ліквідували ворожу БМП та живу силу окупантів, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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