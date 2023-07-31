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Нічне полювання на ворожу БМП показав Генштаб ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185668-nichne-poluvannya-na-voroju-bmp-pokazav-genshtab-zsu-video.htmlРакурс
Українські військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ударом з дрона знищили заховану ворогом у лісосмузі БМП-1, а також живу силу противника.
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Відповідне відео сьогодні, 31 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Під час нічних «полювань» «Сови» 36 ОБрМП майстерно ліквідували ворожу БМП та живу силу окупантів, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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