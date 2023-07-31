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Захисники України ліквідували вже понад 246 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

490 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

31 лип 2023, 08:18
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 246 тис. 190 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 490 осіб.


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Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 211 танків;
  • 8 тис. 188 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 816 одиниць артилерійських систем;
  • 699 одиниць РСЗВ;
  • 460 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 311 гелікоптерів;
  • 4 тис. 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 347 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 715 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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