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Защитники Украины ликвидировали более 246 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
490 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185667-490-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 246 тис. 190 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 490 осіб.
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Про це сьогодні, 31 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 211 танків;
- 8 тис. 188 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 816 одиниць артилерійських систем;
- 699 одиниць РСЗВ;
- 460 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 311 гелікоптерів;
- 4 тис. 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 347 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 715 одиниць спеціальної техніки.
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