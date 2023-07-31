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Бійці одного з підрозділів Військово-морських сил ЗСУ виявили та влучним пострілом знищили спостережний пост рашистів із комплексом «Муром-М».
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Відповідне відео сьогодні, 31 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
На відео можна побачити, по встановленому на одній із будівель російському комплексу завдають удару, що призводить до потужного вибуху. Також показані наслідки влучання.
Захисники Очакова знищили спостережний пост противника, — вказано в описі відео.
«Муром-М» — це російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відставні до 10 км.
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