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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Бойцы терробороны уничтожили российский комплекс видеонаблюдения «Муром-М» (ВИДЕО)

26 июн 2023, 13:09
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Захисники України знищили російський автоматичний комплекс відеоспостереження «Муром-М», призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані.


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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Систематичні заходи щодо виявлення важливих цілей засобами аеророзвідки вчергове дозволили розпізнати та знищити автоматичний комплекс відеоспостереження типу «Муром-М», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що знищення цього комплексу сприяє забезпеченню переваги ЗСУ над ворогом, оскільки суттєво зменшує можливість противника візуально контролювати дії українських підрозділів.

Ми створюємо умови для більш прихованого переміщення та просування у напрямку звільнення рідної землі. Щоденно знищуючи ворогів та їх технічні засоби крок за кроком наближаємо нашу Перемогу! — наголошується в повідомленні.

Источник: Ракурс


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