Захисники України знищили російський автоматичний комплекс відеоспостереження «Муром-М», призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані.

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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Зазначається, що знищення цього комплексу сприяє забезпеченню переваги ЗСУ над ворогом, оскільки суттєво зменшує можливість противника візуально контролювати дії українських підрозділів.

Ми створюємо умови для більш прихованого переміщення та просування у напрямку звільнення рідної землі. Щоденно знищуючи ворогів та їх технічні засоби крок за кроком наближаємо нашу Перемогу! — наголошується в повідомленні.