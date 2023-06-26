Бійці тероборони знищили російський комплекс відеоспостереження «Муром-М» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184479-biyci-teroborony-znyschyly-rosiyskyy-kompleks-videosposterejennya-murom-m-video.htmlРакурс
Захисники України знищили російський автоматичний комплекс відеоспостереження «Муром-М», призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані.
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Систематичні заходи щодо виявлення важливих цілей засобами аеророзвідки вчергове дозволили розпізнати та знищити автоматичний комплекс відеоспостереження типу «Муром-М», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що знищення цього комплексу сприяє забезпеченню переваги ЗСУ над ворогом, оскільки суттєво зменшує можливість противника візуально контролювати дії українських підрозділів.
Ми створюємо умови для більш прихованого переміщення та просування у напрямку звільнення рідної землі. Щоденно знищуючи ворогів та їх технічні засоби крок за кроком наближаємо нашу Перемогу! — наголошується в повідомленні.