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Ракурс
Девять попыток поджогов военкоматов за сутки зафиксировали в рф

Девять попыток поджогов военкоматов за сутки зафиксировали в рф

1 авг 2023, 09:40
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Дев’ять спроб підпалів військкоматів лише за останню добу зафіксували на території країни-агресора росії.


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Про це повідомляє 1 серпня міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Там припускають, що вербування виконавців для акцій прямої дії в рф вдалося масштабувати.

Поки що виконавці слабенькі і влаштувати потужний підпал не вдається, але суто статистично, чим більше буде спроб — тим вищі шанси на успіх. І кількість спроб суттєво зростає, — вказує InformNapalm.

Нагадаємо, росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники України ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та п’ять танків. Також у Генеральному штабі Збройних сил України назвали загальні втрати окупаційної армії росії з початку повномасштабного вторгнення — ліквідовано близько 246 тис. 690 осіб.

Источник: Ракурс


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