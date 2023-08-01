Дев’ять спроб підпалів військкоматів за добу зафіксували в росії

https://racurs.ua/ua/n185709-dev-yat-sprob-pidpaliv-viyskkomativ-za-dobu-zafiksuvaly-v-rosiyi.html

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Дев’ять спроб підпалів військкоматів лише за останню добу зафіксували на території країни-агресора росії.

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Про це повідомляє 1 серпня міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Там припускають, що вербування виконавців для акцій прямої дії в рф вдалося масштабувати.

Поки що виконавці слабенькі і влаштувати потужний підпал не вдається, але суто статистично, чим більше буде спроб — тим вищі шанси на успіх. І кількість спроб суттєво зростає, — вказує InformNapalm.

Нагадаємо, росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники України ліквідували 500 окупантів, 23 артилерійські системи, 17 ББМ, 10 безпілотників та п’ять танків. Також у Генеральному штабі Збройних сил України назвали загальні втрати окупаційної армії росії з початку повномасштабного вторгнення — ліквідовано близько 246 тис. 690 осіб.