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Ракурс
Кривой Рог в трауре, более 80 человек пострадали от ракетного удара рф

Кривой Рог в трауре, более 80 человек пострадали от ракетного удара рф

1 авг 2023, 10:20
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Кількість жертв ракетної атаки окупаційної армії росії по Кривому Розі знову зросла. Поранення дістали понад 80 людей, серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 осіб.


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Про це сьогодні повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Кривий Ріг у жалобі. Вічна пам’ять невинним жертвам російських ракет.

Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості, — вказав Лисак.

Нагадаємо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад. Кількість постраждалих постійно зростала протягом дня від одного загиблого та 10 поранених. Станом на вечір 31 липня було відомо про шістьох загиблих і 75 поранених.

Під час розбору завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки.

Источник: Ракурс


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