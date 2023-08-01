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Кривий Ріг у жалобі, понад 80 людей постраждало від ракетного удару рф
Кривий Ріг у жалобі, понад 80 людей постраждало від ракетного удару рфhttps://racurs.ua/ua/n185711-kryvyy-rig-u-jalobi-ponad-80-ludey-postrajdalo-vid-raketnogo-udaru-rf.htmlРакурс
Кількість жертв ракетної атаки окупаційної армії росії по Кривому Розі знову зросла. Поранення дістали понад 80 людей, серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 осіб.
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Про це сьогодні повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Кривий Ріг у жалобі. Вічна пам’ять невинним жертвам російських ракет.
Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості, — вказав Лисак.
Нагадаємо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад. Кількість постраждалих постійно зростала протягом дня від одного загиблого та 10 поранених. Станом на вечір 31 липня було відомо про шістьох загиблих і 75 поранених.
Під час розбору завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки.
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