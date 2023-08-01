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Ракурс
Разведка Британии указала на ряд проблем армии рф на юге Украины

Разведка Британии указала на ряд проблем армии рф на юге Украины

1 авг 2023, 10:40
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Інтенсивні бої тривають у двох секторах на півдні України — поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області.


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Про це повідомляє у щоденному звіті Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер.

На південному напрямку загальними проблемами командування окупаційної армії росії є нестача боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що намагаються оборонятися.

Британська розвідка повідомляє, що поблизу Оріхова Збройні сили України наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії рф, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв.

На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються, — йдеться у звіті британців.

На південь від Великої Новосілки оборону тримають окупаційні підрозділи, сформовані зі Східного і Південного військових округів рф. Розвідка вважає, що це створює проблеми з координацією дій загарбників рф. Окрім цього, підрозділи 5-ї загальновійськової армії рф, ймовірно, перебувають під особливим тиском і хочуть на ротацію з лінії фронту.

Источник: Ракурс


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