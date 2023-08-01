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Разведка Британии указала на ряд проблем армии рф на юге Украины
Разведка Британии указала на ряд проблем армии рф на юге Украиныhttps://racurs.ua/n185712-razvedka-britanii-ukazala-na-ryad-problem-armii-rf-na-uge-ukrainy.htmlРакурс
Інтенсивні бої тривають у двох секторах на півдні України — поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області.
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Про це повідомляє у щоденному звіті Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер.
На південному напрямку загальними проблемами командування окупаційної армії росії є нестача боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що намагаються оборонятися.
Британська розвідка повідомляє, що поблизу Оріхова Збройні сили України наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії рф, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв.
На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються, — йдеться у звіті британців.
На південь від Великої Новосілки оборону тримають окупаційні підрозділи, сформовані зі Східного і Південного військових округів рф. Розвідка вважає, що це створює проблеми з координацією дій загарбників рф. Окрім цього, підрозділи 5-ї загальновійськової армії рф, ймовірно, перебувають під особливим тиском і хочуть на ротацію з лінії фронту.
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