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Ракурс
Розвідка Британії вказала на низку проблем армії рф на півдні України

Розвідка Британії вказала на низку проблем армії рф на півдні України

1 сер 2023, 10:40
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Інтенсивні бої тривають у двох секторах на півдні України — поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області.


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Про це повідомляє у щоденному звіті Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер.

На південному напрямку загальними проблемами командування окупаційної армії росії є нестача боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що намагаються оборонятися.

Британська розвідка повідомляє, що поблизу Оріхова Збройні сили України наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії рф, яка зараз виснажена після понад восьми тижнів інтенсивних боїв.

На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються, — йдеться у звіті британців.

На південь від Великої Новосілки оборону тримають окупаційні підрозділи, сформовані зі Східного і Південного військових округів рф. Розвідка вважає, що це створює проблеми з координацією дій загарбників рф. Окрім цього, підрозділи 5-ї загальновійськової армії рф, ймовірно, перебувають під особливим тиском і хочуть на ротацію з лінії фронту.

Джерело: Ракурс


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