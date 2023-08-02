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В оккупированном Крыму "прилетело" в Гвардейское, там расположена авиабаза рф
В оккупированном Крыму «прилетело» в Гвардейское, там расположена авиабаза рфhttps://racurs.ua/n185756-v-okkupirovannom-krymu-priletelo-v-gvardeyskoe-tam-raspolojena-aviabaza-rf.htmlРакурс
Повідомляють про вибухи у Гвардійському в окупованому Криму. У цьому населеному пункті розташована авіабаза «Гвардійське» і базується змішаний 37 авіаполк рашистів.
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Після вибухів у небо здіймається хмара диму.
Окупаційна адміністрація поки не коментує ситуацію.
Крім того, в російському Оперативному штабі Криму повідомили про тимчасову зупинку руху Кримським мостом.
Причину традиційно не повідомляють, але просять «зберігати спокій».
Нагадаємо, востаннє вибухи в окупованому Криму лунали 1 серпня — на складах поблизу Севастополя.