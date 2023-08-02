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Ракурс
В окупованому Криму "прилетіло" у Гвардійське, там розташована авіабаза рф

В окупованому Криму «прилетіло» у Гвардійське, там розташована авіабаза рф

2 сер 2023, 10:50
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Повідомляють про вибухи у Гвардійському в окупованому Криму. У цьому населеному пункті розташована авіабаза «Гвардійське» і базується змішаний 37 авіаполк рашистів.


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Після вибухів у небо здіймається хмара диму.

Окупаційна адміністрація поки не коментує ситуацію.

Крім того, в російському Оперативному штабі Криму повідомили про тимчасову зупинку руху Кримським мостом.

Причину традиційно не повідомляють, але просять «зберігати спокій».

Нагадаємо, востаннє вибухи в окупованому Криму лунали 1 серпня — на складах поблизу Севастополя.

Джерело: Ракурс


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