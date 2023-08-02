Пограничники показали сбитие «Шахедов». Фото: Генштаб

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Атака дронів-камікадзе по Україні відбувалася вночі 2 серпня.

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На одній із ділянок прикордонники збили два іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ворожі БПЛА намагалися вдарити по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав’я. Про це Державна прикордонна служба України повідомила в Telegram.

По команді «до бою» вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт ворожих цілей. У темряві «Шахеди» виявити доволі складно, але бійці ДПСУ зуміли знищити два російські дрони.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що особливістю останньої нічної атаки було те, що пуски здійснювались одразу з трьох напрямків. Хоча зазвичай ворог використовує один чи два: це приморсько-ахтарськ краснодарського краю та часто з аеродрому «Сеща» брянської області. Однак у в ніч на 2 серпня противник крім краснодарського напрямку використовував для запуску «Шахедів» курську область і полігон «Чауда» в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, російська федерація вночі 2 серпня здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по Україні. Внаслідок удару дронами по портах на Дунаї спалахнули пожежі та пошкоджено елеватор. Атакувати БПЛА намагалися й Київ, але всі були знищені.