Войска рф убили по меньшей мере 10 тыс. 749 мирных украинцев. Фото:

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Офіс генерального прокурора має підтверджені дані про 10 тис. 749 загиблих від рук загарбників мирних українців.

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Така кількість цивільних загинула з початку повномасштабної війни. Ще 15 тис. 599 осіб дістали поранення. З цієї кількості 499 загиблих — це діти, 1 тис. 90 дітей поранені. Про це керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ці дані є лише вершиною айсберга, бо після деокупації ці цифри можуть зрости в рази, а можливо й у десятки разів. Бо лише в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих цивільних.

Бєлоусов наголосив, що правоохоронці намагатимуться встановити усіх жертв російських воєнних злочинців, але це буде важко, бо окупанти могли перепоховати або вивезти тіла загиблих.

Представник Офісу генпрокурора додав, що завдяки партнерам система ідентифікації тіл та можливість аналізу ДНК «покращилася в рази». Також зросла кількість лабораторій.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники проводять політику інтеграції «правового поля» рф на тимчасово окупованих територіях. План кремля передбачає, що усі злочини на тимчасово окупованих територіях, які здійснювались до 30 вересня 2022 року, не будуть визнаними злочинними, якщо «вони були спрямовані на захист інтересів росії чи суб'єктів».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»