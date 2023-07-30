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Ракурс
росія планує легалізувати злочини, вчинені на окупованих територіях

кремль планує легалізувати злочини на окупованих територіях — ЦНС

30 лип 2023, 13:06
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Російські загарбники проводять політику інтеграції «правового поля» рф на тимчасово окупованих територіях.


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В межах цих дій, згідно з планом кремля, усі злочини на тимчасово окупованих територіях, які здійснювались до 30 вересня 2022 року, не будуть визнаними злочинними, якщо «вони були спрямовані на захист інтересів росії чи суб'єктів». Про це сьогодні, 30 липня, повідомляється на сайті центру національного спротиву.

Тобто, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень й інші злочини окупантів, — наголошують у ЦНС й нагадують, що всі злочинці відповідатимуть за свої злочини згідно з українським законодавством.

Джерело: Ракурс


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