Британские военные назвали еще одну причину медленного наступления ВСУ на юге

https://racurs.ua/n185792-britanskie-voennye-nazvali-esche-odnu-prichinu-medlennogo-nastupleniya-vsu-na-uge.html

Ракурс

Контрнаступ ЗСУ уповільнюють чагарники та бур’яни на півдні нашої країни, які з’явилися на полях під час війни.

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Так вважає британська розвідка у новому звіті за 3 серпня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 03 August 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/2f6MCYI8Em — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) August 3, 2023

За її даними, окупанти використовують чагарники для маскування позицій. ЗСУ теж використовують їх для прикриття. Але загалом чагарники заважають просуватися вперед та знешкоджувати мінні поля.

Раніше українські військові неодноразово пояснювали, що наступ на півдні не може бути швидким через значну замінованість території та насичену російську оборону.

Нагадаємо, українські війська відбили контратаки росіян на південному фронті. Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук, противник «здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне — Благодатне та західніше Старомайорського».