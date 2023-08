Британские военные назвали еще одну причину медленного наступления ВСУ на юге

Контрнаступ ЗСУ уповільнюють чагарники та бур’яни на півдні нашої країни, які з’явилися на полях під час війни.

Так вважає британська розвідка у новому звіті за 3 серпня.

