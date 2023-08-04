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Ракурс
ПВО работает в Крыму. Фото: BBC

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

4 авг 2023, 08:20
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Вибухи в тимчасово окупованому Криму прогриміли вночі, 4 серпня.


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Російські окупанти заявили про масовану атаку українських безпілотників. У кількох районах півострова було чутно вибухи, працювали системи ППО. Про перші вибухи почали повідомляти близько 4.00, а в небі було чути гул БПЛА. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Вибухи було чути в районі Феодосії, вулицями міста мчали карети швидкої допомоги. Крім того, гучно було в районі Вірменська, а у військовому містечку Джанкоя гула сирена повітряної тривоги.

ППО працює в Криму. Фото: «Кримський вітер»

ППО працює в Криму. Фото: «Кримський вітер»

Російське міноборони традиційно заявило, що нібито все під контролем. Окупанти вкотре розповіли про «припинення спроби» здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на півострові. В атаці дронів ворог традиційно звинуватив Україну. Заявлено про 13 «збитих та посаджених» безпілотників, а «руйнувань та постраждалих немає".

Тим часом жителі Криму публікують відео з влучанням БПЛА у нафтобазу Феодосії.

Нагадаємо, 3 серпня в окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Радника мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що детонував ворожий склад з боєприпасами.

Источник: Ракурс


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