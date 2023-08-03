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Вибухи в окупованому Токмаку: детонує склад з боєприпасами
Вибухи в окупованому Токмаку: детонує склад з боєприпасами рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185818-vybuhy-v-okupovanomu-tokmaku-detonuie-sklad-z-boieprypasamy.htmlРакурс
В окупованому Токмаку лунають вибухи. Ймовірно, детонує ворожий склад з боєприпасами.
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Про це повідомляє на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Зі слів радника мера Маріуполя, сьогодні, 3 серпня, в окупованому Токмаку пролунали вибухи.
Токмак. Привіт. Кажуть по детонації, склад з припасами сильно втомивсь, — сказав він.
Нагадаємо, окупанти рф захопили місто Токмак на самому початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. При цьому в окупованій частині Запорізької області добре розвинений рух Сил спротиву. Лише 24 липня у Токмаку повідомляли про чотири «прильоти». До того ж, за даними Bellingcat, загарбники збудували дамбу на околицях Токмака. Вона розташована вздовж російської оборонної лінії, що огинає місто.