ППО працює в Криму. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n185827-potujni-vybuhy-progrymily-v-okupovanomu-krymu-video.html

Ракурс

Вибухи в тимчасово окупованому Криму прогриміли вночі, 4 серпня.

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Російські окупанти заявили про масовану атаку українських безпілотників. У кількох районах півострова було чутно вибухи, працювали системи ППО. Про перші вибухи почали повідомляти близько 4.00, а в небі було чути гул БПЛА. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Вибухи було чути в районі Феодосії, вулицями міста мчали карети швидкої допомоги. Крім того, гучно було в районі Вірменська, а у військовому містечку Джанкоя гула сирена повітряної тривоги.

Російське міноборони традиційно заявило, що нібито все під контролем. Окупанти вкотре розповіли про «припинення спроби» здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на півострові. В атаці дронів ворог традиційно звинуватив Україну. Заявлено про 13 «збитих та посаджених» безпілотників, а «руйнувань та постраждалих немає".

Тим часом жителі Криму публікують відео з влучанням БПЛА у нафтобазу Феодосії.

Нагадаємо, 3 серпня в окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Радника мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що детонував ворожий склад з боєприпасами.