Ночные взрывы в Феодосии прокомментировали в ВСУ. Фото:

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Вибухи в окупованій Феодосії вночі 4 серпня призвели до руйнування нафтобази.

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На місці вибухів розташоване велике нафтове сховище загарбників, де можуть зберігатися запаси палива для чорноморського флоту рф. Тому там і надалі слід очікувати вибухів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Тому «бавовна» буде цвісти. І це неминуче, — наголосила вона.

Нагадаємо, вночі 4 серпня в тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Доволі гучно було у Феодосії, вулицями міста мчали карети швидкої допомоги.

У міноборони рф заявили про атаку українських безпілотників та їхнє «знищення». Окупанти заявили про 13 «збитих та посаджених» БПЛА, а будь-які руйнування чи прильоти традиційно заперечили.