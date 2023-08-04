Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нічні вибухи в Феодосії прокоментували в ЗСУ. Фото:

Нічні вибухи в Феодосії прокоментували в ЗСУ

4 сер 2023, 12:49
999

Вибухи в окупованій Феодосії вночі 4 серпня призвели до руйнування нафтобази.


.

На місці вибухів розташоване велике нафтове сховище загарбників, де можуть зберігатися запаси палива для чорноморського флоту рф. Тому там і надалі слід очікувати вибухів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Тому «бавовна» буде цвісти. І це неминуче, — наголосила вона.

Нагадаємо, вночі 4 серпня в тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Доволі гучно було у Феодосії, вулицями міста мчали карети швидкої допомоги.

У міноборони рф заявили про атаку українських безпілотників та їхнє «знищення». Окупанти заявили про 13 «збитих та посаджених» БПЛА, а будь-які руйнування чи прильоти традиційно заперечили.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів