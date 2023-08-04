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Нічні вибухи в Феодосії прокоментували в ЗСУ. Фото:
Нічні вибухи в Феодосії прокоментували в ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n185836-nichni-vybuhy-v-feodosiyi-prokomentuvaly-v-zsu.htmlРакурс
Вибухи в окупованій Феодосії вночі 4 серпня призвели до руйнування нафтобази.
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На місці вибухів розташоване велике нафтове сховище загарбників, де можуть зберігатися запаси палива для чорноморського флоту рф. Тому там і надалі слід очікувати вибухів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Тому «бавовна» буде цвісти. І це неминуче, — наголосила вона.
Нагадаємо, вночі 4 серпня в тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Доволі гучно було у Феодосії, вулицями міста мчали карети швидкої допомоги.
У міноборони рф заявили про атаку українських безпілотників та їхнє «знищення». Окупанти заявили про 13 «збитих та посаджених» БПЛА, а будь-які руйнування чи прильоти традиційно заперечили.