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Последствия оползня на Одесчине, фото: ГСЧС
Оползень унес жизни ребенка на Одесчине (ФОТО)https://racurs.ua/n185908-opolzen-unes-jizni-rebenka-na-odeschine-foto.htmlРакурс
На Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув десятирічний хлопчик. Подія сталася у селі Фонтанка-2 Одеського району.
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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.
Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя. До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок, — зазначають у відомстві.
У ДСНС наголошують на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця.
Неуважність до цього питання може призвести до трагедії! — наголошують у відомстві.
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