Наслідки зсуву ґрунту на Одещині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n185908-zsuv-runtu-zabrav-jyttya-dytyny-na-odeschyni-foto.html

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На Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув десятирічний хлопчик. Подія сталася у селі Фонтанка-2 Одеського району.

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя. До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок, — зазначають у відомстві.

У ДСНС наголошують на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця.