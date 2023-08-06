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Ракурс
Наслідки зсуву ґрунту на Одещині, фото: ДСНС

Зсув ґрунту забрав життя дитини на Одещині (ФОТО)

6 сер 2023, 17:43
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На Одещині через зсув ґрунту на узбережжі моря загинув десятирічний хлопчик. Подія сталася у селі Фонтанка-2 Одеського району.


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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

Дитину з-під завалів вилучили рідні, які почули гуркіт, на жаль, вже без ознак життя. До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок, — зазначають у відомстві.

У ДСНС наголошують на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинку і обирати безпечні й перевірені місця.

Неуважність до цього питання може призвести до трагедії! — наголошують у відомстві.

Наслідки зсуву ґрунту на Одещині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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