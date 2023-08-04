Наслідки зсуву ґрунту в Грузії, фото: «Новости-Грузия»

https://racurs.ua/ua/n185843-11-ludey-zagynuly-cherez-zsuv-runtu-na-kurorti-u-gruziyi-foto-video.html

Ракурс

У Грузії в курортному селищі Шові, розташованому у високогірному районі Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті на півночі країни, вчора, 3 серпня, стався зсув ґрунту.

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Наразі відомо вже про щонайменше 11 загиблих. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляє видання «Новости-Грузия» з посиланням на заяву міністр охорони здоров’я країни Зураба Азарашвілі.

Також повідомляється про десятки зниклих безвісти — за інформацією грузинських ЗМІ, рятувальники розшукують понад 30 осіб. В епіцентрі стихії працюють два гелікоптери та близько 400 рятувальників, до пошуків також залучать армію.

За інформацією телеканалу Mtavari, курорт Шові майже повністю зруйнований внаслідок зсуву — на місці стоять лише дві будівлі, стихія також знищила багаторічні дерева.

Через трагедію у Грузії 7 серпня оголошено Днем жалоби.

Джерело: «Новости-Грузия», Mtavari