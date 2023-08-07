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Ракурс
Последствия совершенного россиянами 7 августа обстрела Харьковщины, фото: Офис генпрокурора

Последствия утреннего обстрела Харьковщины показал Офис генпрокурора (ФОТО)

7 авг 2023, 15:22
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Російські загарбники сьогодні, 7 серпня, вранці завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району Харківської області.


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За попередньою інформацією, ворог застосував керовані авіабомби ФАБ-250. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В результаті російських авіаударів пошкоджені житлові будинки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті досудові розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф, — зазначають у відомстві.

Наслідки здійсненого росіянами 7 серпня обстрілу Харківщини, фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу села Кучерівка на Харківщині двоє людей загинули та ще трьох було поранено.

Источник: Ракурс


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