Последствия совершенного россиянами 7 августа обстрела Харьковщины, фото: Офис генпрокурора

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Російські загарбники сьогодні, 7 серпня, вранці завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району Харківської області.

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За попередньою інформацією, ворог застосував керовані авіабомби ФАБ-250. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В результаті російських авіаударів пошкоджені житлові будинки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті досудові розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу села Кучерівка на Харківщині двоє людей загинули та ще трьох було поранено.