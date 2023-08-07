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Наслідки здійсненого росіянами 7 серпня обстрілу Харківщини, фото: Офіс генпрокурора
Наслідки ранкового обстрілу Харківщини показав Офіс генпрокурора (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185929-naslidky-rankovogo-obstrilu-harkivschyny-pokazav-ofis-genprokurora-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 серпня, вранці завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району Харківської області.
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За попередньою інформацією, ворог застосував керовані авіабомби ФАБ-250. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
В результаті російських авіаударів пошкоджені житлові будинки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті досудові розслідування (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф, — зазначають у відомстві.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу села Кучерівка на Харківщині двоє людей загинули та ще трьох було поранено.
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