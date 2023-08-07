На Запорожском направлении украинские военные сбили с ПЗРК еще один российский Ка-52

https://racurs.ua/n185943-na-zaporojskom-napravlenii-ukrainskie-voennye-sbili-s-pzrk-esche-odin-rossiyskiy-ka-52.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку українські військові збили ще один російський гелікоптер Ка-52.

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Воїни 47-ї бригади збили гелікоптер з ПЗРК у селищі Роботине, повідомив командувач угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Російські окупанти почали використовувати модифіковані вертольоти Ка-52 на півдні України.

Британська розвідка писала у липні, що «у той час, як українські війська продовжують великі наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєнь у цьому секторі є ударний вертоліт Ка-52 HOKUM».

З огляду на це рф посилила свої сили на півдні України кількома новими сильно модифікованими варіантами Ка-52М, які враховують уроки їх застосування в Сирії.

27 липня у мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент знищення російського вертольота Ка-52.