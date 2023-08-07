Ермак рассказал о точках соприкосновения и расхождениях участников консультаций в Джидде

https://racurs.ua/n185946-ermak-rasskazal-o-tochkah-soprikosnoveniya-i-rashojdeniyah-uchastnikov-konsultaciy-v-djidde.html

Ракурс

На саміті в Саудівській Джидді держави-учасниці погодили не всі пункти формули миру Володимира Зеленського, однак діалог щодо суперечливих питань триває.

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Про це для «Європейської правди» заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Те, з чим погоджуються всі, — пункт про територіальну цілісність України. Проблемний — пункт про справедливість, який передбачає покарання російського політичного керівництва та відшкодування Україні. Деяким країнам, наприклад представникам Глобального Півдня, треба пояснити, як реалізовуватиметься вищезгаданий пункт. В цілому вони не проти нього, але хочуть бачити механізм, — цитує видання голову ОП, який репрезентував Київ у Джидді.

Також Єрмак розповів, що Україна планує провести кілька самітів щодо формули. Перший буде установчий — на ньому формулу миру мають затвердити за основу. Далі кілька самітів за кожним із пунктів.

Підсумковий саміт має зафіксувати завершення війни. Фінальний передбачає участь росії, але за умови, що окупаційних військ в Україні не буде.

Зустріч у Джидді пройшла 6 серпня. На ній були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН.

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, у тому числі захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених і дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;

запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.

Київ на саміті в Джидді нібито не наполягав на виконанні плану Зеленського. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на високопосадовця Євросоюзу.

За словами співрозмовника видання, представники Києва не чинили тиску на інші країни, щоб вони ухвалили український мирний план, а учасники інших делегацій не наполягали на тому, щоб Україна відмовилася від нього.

WSJ також вказує з посиланням на дипломата однієї з країн, що в ході консультацій сторонам нібито вдалося досягти консенсусу з приводу того, що російсько-українська війна — це «не європейська війна», але впливає на глобальну ситуацію в галузі продовольства, енергетики та економічної стабільності.

Найбільш важливо, що Китай, якого було запрошено до Копенгагена, але тоді залишився осторонь, відправив делегацію до Джидди. Західні дипломати заявили, що Пекін зіграв у цілому конструктивну роль переговорах.