Судья Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, чтобы скрыть опьянение в момент ДТП с нацгвардейцем в Киеве

https://racurs.ua/n186003-sudya-tandyr-vmesto-mochi-sdal-na-analiz-vodu-i-slunu-chtoby-skryt-opyanenie-v-moment-dtp.html

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Суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру та залишив його під вартою до 26 серпня без права внесення застави.

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Про це повідомила кореспондентка «Суспільного» із судової зали.

Раніше Держбюро розслідувань завершило розслідування щодо судді Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння в Києві 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Результати експертиз довели порушення Тандиром ПДР та значне перевищення швидкості, а також підтвердили, що він був у стані алкогольного сп’яніння. У ДБР додали, що Тандир намагався спотворити вміст біологічних зразків, щоб приховати це.

Він замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.