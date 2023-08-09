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Суддя Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину, щоб приховати сп’яніння в момент ДТП з нацгвардійцем у Києві
Суддя Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину, щоб приховати сп’яніння в момент ДТП з нацгвардійцем у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n186003-suddya-tandyr-zamist-sechi-zdav-na-analiz-vodu-y-slynu-schob-pryhovaty-sp-yaninnya-v-moment-dtp.htmlРакурс
Суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру та залишив його під вартою до 26 серпня без права внесення застави.
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Про це повідомила кореспондентка «Суспільного» із судової зали.
Раніше Держбюро розслідувань завершило розслідування щодо судді Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння в Києві 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць.
Результати експертиз довели порушення Тандиром ПДР та значне перевищення швидкості, а також підтвердили, що він був у стані алкогольного сп’яніння. У ДБР додали, що Тандир намагався спотворити вміст біологічних зразків, щоб приховати це.
Він замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.
Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк розповів «Бабелю», що цей трюк затягнув час проведення аналізу — він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.
Слідство вважає, що зібрало достатньо доказів того, що Тандир на момент ДТП був п’яним, попри те що він не здав біологічні зразки вчасно. Для цього провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Також слідство підтвердило, що суддя порушив правила і перевищив швидкість. Тепер йому загрожує 10 років ув’язнення.
Адвокат Тандира стверджує, що ознайомився з результатами експертизи на алкоголь, і каже, що ані в крові, ані в сечі алкоголю не знайшли.