Последствия российских обстрелов, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n186014-rashisty-obstrelyali-fermerskoe-hozyaystvo-na-sumschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 8 серпня, близько 19.30 здійснили артилерійський обстріл Великописарівської громади Охтирського району Сумської області.

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Обстріл здійснювався з території рф. Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено: