Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу, фото: Офіс генпрокурора
Рашисти обстріляли фермерське господарство на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186014-rashysty-obstrilyaly-fermerske-gospodarstvo-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 8 серпня, близько 19.30 здійснили артилерійський обстріл Великописарівської громади Охтирського району Сумської області.
.
Обстріл здійснювався з території рф. Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено:
- ангар і сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств;
- чотири приватні будинки.
- Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).