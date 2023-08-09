Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти обстріляли фермерське господарство на Сумщині (ФОТО)

9 сер 2023, 19:49
999

Російські загарбники вчора, 8 серпня, близько 19.30 здійснили артилерійський обстріл Великописарівської громади Охтирського району Сумської області.


.

Обстріл здійснювався з території рф. Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено:

  • ангар і сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств;
  • чотири приватні будинки.
  • Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наслідки російського обстрілу, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів