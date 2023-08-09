Последствия российского обстрела Запорожья 9 августа, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n186019-obstrel-zaporojya-mediki-reanimirovali-cheloveka-schitavshegosya-pogibshim.html

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Російські загарбники сьогодні, 9 серпня, ввечері обстріляли житловий квартал Запоріжжя.

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Спочатку з’явилася інформація про трьох загиблих, проте одну людину, яка на подавала ознак життя, вдалося реанімувати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорозької ОВА Юрій Малашко.

На щастя, одна людина, яка за попередніми даними, не подавала ознак життя, реанімована героїчними медиками, — зазначив Малашко. — Число загиблих від російської ракетної атаки зменшилося до двох людей.

У ДСНС зазнають, що рашисти завдали ракетного удару по місту.