Обстріл Запоріжжя — медики реанімували людину, яку вважали загиблоюhttps://racurs.ua/ua/n186019-obstril-zaporijjya-medyky-reanimuvaly-ludynu-yaku-vvajaly-zagyblou.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 серпня, ввечері обстріляли житловий квартал Запоріжжя.
Спочатку з’явилася інформація про трьох загиблих, проте одну людину, яка на подавала ознак життя, вдалося реанімувати.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорозької ОВА Юрій Малашко.
На щастя, одна людина, яка за попередніми даними, не подавала ознак життя, реанімована героїчними медиками, — зазначив Малашко. — Число загиблих від російської ракетної атаки зменшилося до двох людей.
У ДСНС зазнають, що рашисти завдали ракетного удару по місту.
Ракета влучила на територію храму, зруйнувавши будівлю церкви, пошкодивши магазини поблизу. Рятувальники, які прибули на місце події ліквідували загоряння, яке виникло на територію храму. Тривають аварійно-рятувальні роботи, — вказано в повідомленні, опублікованому прес-службою відомства.