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Ракурс
Рашисти знову обстріляли Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Рашисти обстріляли храм у житловому кварталі Запоріжжя, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

9 сер 2023, 21:00
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Російські загарбники сьогодні, 9 серпня, обстріляли житловий квартал Запоріжжя — є загиблі та поранені.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, опублікувавши фото та відео руйнувань.

Сьогодні російські терористичні війська завдали чергового ракетного удару по мирному Запоріжжю. «Надточною» зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі, — зазначив він.

Зазначається, що наразі відомо про трьох загиблих цивільних, медики надають допомогу пораненим.

Також вибуховою хвилею у багатоповерхівках повибивало шибки.

Рашисти знову обстріляли Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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