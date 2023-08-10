С 11 августа на дорогах страны заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД

https://racurs.ua/n186025-s-11-avgusta-na-dorogah-strany-zarabotaut-esche-50-kamer-fiksacii-narusheniy-pdd.html

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З 11 серпня на автошляхах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

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Про це сьогодні повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня складе 215, — повідомив Білошицький.

Він також нагадав, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються через перевищення дозволеної швидкості руху.

Відповідальність за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить: