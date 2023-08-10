З 11 серпня на дорогах запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР — поліція

https://racurs.ua/ua/n186025-z-11-serpnya-na-dorogah-zapracuut-sche-50-kamer-fiksaciyi-porushen-pdr.html

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З 11 серпня на автошляхах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

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Про це сьогодні повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня складе 215, — повідомив Білошицький.

Він також нагадав, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються через перевищення дозволеної швидкості руху.

Відповідальність за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить: