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Ракурс
З 11 серпня на дорогах запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР — поліція

З 11 серпня на дорогах запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

10 сер 2023, 09:58
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З 11 серпня на автошляхах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.


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Про це сьогодні повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня складе 215, — повідомив Білошицький.

Він також нагадав, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються через перевищення дозволеної швидкості руху.

Відповідальність за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

  • за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;

  • більш ніж на 50 км/год — 1 тис. 700 грн.

Джерело: Ракурс


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