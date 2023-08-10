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Ракурс
В окупованому Криму вночі чули вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

В окупованому Криму вночі чули вибухи: рф заявила про атаку дронів

10 сер 2023, 09:40
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Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали минулої ночі. Окупаційна влада півострова заявила про безпілотники над Севастополем.


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Воєнні злочинці з міністерства оборони росії стверджують, що поблизу Севастополя у ніч на 10 серпня засобами протиповітряної оборони вдалося збити два безпілотника.

Також, в оборонному відомстві рф заявили, що ще дев’ять дронів вдалося придушити засобами радіоелектронної боротьби в акваторії Чорного моря.

Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Нагадаємо, 9 серпня у Джанкойському районі пролунали вибухи. Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря. Дим також помітили у Севастопольській бухті.

Джерело: Ракурс


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