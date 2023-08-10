В окупованому Криму вночі чули вибухи: рф заявила про атаку дронів

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В окупованому Криму вночі чули вибухи: росіяни заявили про атаку дронів
В окупованому Криму вночі чули вибухи: рф заявила про атаку дронівhttps://racurs.ua/ua/n186024-v-okupovanomu-krymu-vnochi-chuly-vybuhy-rf-zayavyla-pro-ataku-droniv.htmlРакурс
Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали минулої ночі. Окупаційна влада півострова заявила про безпілотники над Севастополем.
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Воєнні злочинці з міністерства оборони росії стверджують, що поблизу Севастополя у ніч на 10 серпня засобами протиповітряної оборони вдалося збити два безпілотника.
Також, в оборонному відомстві рф заявили, що ще дев’ять дронів вдалося придушити засобами радіоелектронної боротьби в акваторії Чорного моря.
Постраждалих та руйнувань нібито немає.
Нагадаємо, 9 серпня у Джанкойському районі пролунали вибухи. Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря. Дим також помітили у Севастопольській бухті.