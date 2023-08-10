В оккупированном Крыму ночью слышали взрывы: рф заявила об атаке дронов

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В оккупированном Крыму ночью слышали взрывы: россияне заявили об атаке дронов
В оккупированном Крыму ночью слышали взрывы: рф заявила об атаке дроновhttps://racurs.ua/n186024-v-okkupirovannom-krymu-nochu-slyshali-vzryvy-rf-zayavila-ob-atake-dronov.htmlРакурс
Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали минулої ночі. Окупаційна влада півострова заявила про безпілотники над Севастополем.
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Воєнні злочинці з міністерства оборони росії стверджують, що поблизу Севастополя у ніч на 10 серпня засобами протиповітряної оборони вдалося збити два безпілотника.
Також, в оборонному відомстві рф заявили, що ще дев’ять дронів вдалося придушити засобами радіоелектронної боротьби в акваторії Чорного моря.
Постраждалих та руйнувань нібито немає.
Нагадаємо, 9 серпня у Джанкойському районі пролунали вибухи. Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря. Дим також помітили у Севастопольській бухті.