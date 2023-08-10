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Ракурс
В оккупированном Крыму ночью слышали взрывы: россияне заявили об атаке дронов

В оккупированном Крыму ночью слышали взрывы: рф заявила об атаке дронов

10 авг 2023, 09:40
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Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали минулої ночі. Окупаційна влада півострова заявила про безпілотники над Севастополем.


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Воєнні злочинці з міністерства оборони росії стверджують, що поблизу Севастополя у ніч на 10 серпня засобами протиповітряної оборони вдалося збити два безпілотника.

Також, в оборонному відомстві рф заявили, що ще дев’ять дронів вдалося придушити засобами радіоелектронної боротьби в акваторії Чорного моря.

Постраждалих та руйнувань нібито немає.

Нагадаємо, 9 серпня у Джанкойському районі пролунали вибухи. Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря. Дим також помітили у Севастопольській бухті.

Источник: Ракурс


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