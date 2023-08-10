Ракурсhttps://racurs.ua/
Теробороновцы с помощью дрона уничтожили движущуюся водную цель
Терробороновцы с помощью дрона уничтожили движущуюся водную цель (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186039-teroboronovcy-s-pomoschu-drona-unichtojili-dvijuschuusya-vodnuu-cel-video.htmlРакурс
Воїни 126-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили рухому водну ціль.
.
Відеозапис 10 серпня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Воїни 126-ї Окремої бригади Територіальної оборони Одеси знищують рухому водну ціль за допомогою дрона-камікадзе, — йдеться у повідомленні.