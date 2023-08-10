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Ракурс
Теробороновцы с помощью дрона уничтожили движущуюся водную цель

Терробороновцы с помощью дрона уничтожили движущуюся водную цель (ВИДЕО)

10 авг 2023, 14:25
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Воїни 126-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили рухому водну ціль.


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Відеозапис 10 серпня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Воїни 126-ї Окремої бригади Територіальної оборони Одеси знищують рухому водну ціль за допомогою дрона-камікадзе, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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