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Ракурс
Тероборонівці за допомогою дрона знищили рухому водну ціль

Тероборонівці за допомогою дрона знищили рухому водну ціль (ВІДЕО)

10 сер 2023, 14:25
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Воїни 126-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили рухому водну ціль.


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Відеозапис 10 серпня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Воїни 126-ї Окремої бригади Територіальної оборони Одеси знищують рухому водну ціль за допомогою дрона-камікадзе, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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