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Тероборонівці за допомогою дрона знищили рухому водну ціль
Тероборонівці за допомогою дрона знищили рухому водну ціль (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186039-teroboronivci-za-dopomogou-drona-znyschyly-ruhomu-vodnu-cil-video.htmlРакурс
Воїни 126-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили рухому водну ціль.
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Відеозапис 10 серпня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Воїни 126-ї Окремої бригади Територіальної оборони Одеси знищують рухому водну ціль за допомогою дрона-камікадзе, — йдеться у повідомленні.