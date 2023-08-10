Данилов назвал четыре группы пророссийских олигархов, планировавших захватить власть

https://racurs.ua/n186040-danilov-nazval-chetyre-gruppy-prorossiyskih-oligarhov-planirovavshih-zahvatit-vlast.html

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав чотири групи проросійських олігархів, які планували захопити владу в країні та встановити російський режим. Група кума воєнного злочинця рф, диктатора володимира путіна Віктора Медведчука була однією з тих, хто намагався воювати за проросійський вплив.

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Усі групи, які мали якийсь стосунок до росіян, сьогодні перебувають або у Відні — є такі у нас «видатні» діячі, які там вже довгий час і мали безпосередній стосунок до росіян, або у москві — які безпосередньо мають стосунок до ФСБ, — вказав Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

Також секретар РНБО натякнув, що йдеться про проросійські групи впливу політиків Фірташа та Мураєва.

Є ще група, яка була при владі за часів Віктора Федоровича… Дивіться, перш за все це — люди, пов’язані з росіянами, вони зараз знаходяться в москві… Люди, які працювали з Януковичем… В тому числі і Сівкович, і брати Клюєви. Тут же перелік великий, — вказав Данілов.

Окрім цього, він наголосив, що для росіян питання впливу на нашу територію ніколи не зніматиметься з порядку денного.