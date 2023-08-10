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Данілов назвав чотири групи проросійських олігархів, які хотіли захопити владу
Данілов назвав чотири групи проросійських олігархів, які хотіли захопити владуhttps://racurs.ua/ua/n186040-danilov-nazvav-chotyry-grupy-prorosiyskyh-oligarhiv-yaki-hotily-zahopyty-vladu.htmlРакурс
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав чотири групи проросійських олігархів, які планували захопити владу в країні та встановити російський режим. Група кума воєнного злочинця рф, диктатора володимира путіна Віктора Медведчука була однією з тих, хто намагався воювати за проросійський вплив.
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Усі групи, які мали якийсь стосунок до росіян, сьогодні перебувають або у Відні — є такі у нас «видатні» діячі, які там вже довгий час і мали безпосередній стосунок до росіян, або у москві — які безпосередньо мають стосунок до ФСБ, — вказав Данілов в інтерв’ю «Українській правді».
Також секретар РНБО натякнув, що йдеться про проросійські групи впливу політиків Фірташа та Мураєва.
Є ще група, яка була при владі за часів Віктора Федоровича… Дивіться, перш за все це — люди, пов’язані з росіянами, вони зараз знаходяться в москві… Люди, які працювали з Януковичем… В тому числі і Сівкович, і брати Клюєви. Тут же перелік великий, — вказав Данілов.
Окрім цього, він наголосив, що для росіян питання впливу на нашу територію ніколи не зніматиметься з порядку денного.
І вони використовують для цього всі без винятку речі. Зокрема, і тих людей, яких ви назвали. Вони були і в певній мірі, мабуть, ще є заручниками. Тому що свого часу, коли вони починали контактувати з тими чи іншими особами з боку російської федерації, майте на увазі, що там у кожного другого під одежею вже червоні зірки і погони. Потім — шантаж. Потім — інші процеси (або заведення в бізнес, або спільні якісь проєкти). От і все, — підсумував Данілов.