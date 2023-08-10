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Ракурс
Артиллерия ВСУ накрыла тайник оккупантов. Фото: Генштаб

Не успели сбежать — артиллерия ВСУ накрыла убежище оккупантов под Бахмутом (ВИДЕО)

10 авг 2023, 17:48
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Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат на Бахмутському напрямку.


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Так, один із окупаційних підрозділів намагався сховатись від українських військових в одному з будинків під Бахмутом. Деякі з загарбників навіть хотіли втекти. Ворога виявила аеророзвідка. Про це 10 червня 22-га окрема механізована бригада ЗСУ повідомила у Facebook.

По схованці з ворогами влучно відпрацювала артилерія — вдарила самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика».

Бахмутський напрямок. Рух продовжується. Працює розрахунок самохідно-артилерійської батареї. Йдемо вперед! До Перемоги! — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, бійці 126-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили рухому водну ціль за допомогою дрона-камікадзе. Відео знищення противника вони оприлюднили в мережі.

Источник: Ракурс


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