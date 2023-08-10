Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Артилерія ЗСУ накрила схованку окупантів. Фото: Генштаб

Не встигли втекти — артилерія ЗСУ накрила схованку окупантів під Бахмутом (ВІДЕО)

10 сер 2023, 17:48
999

Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат на Бахмутському напрямку.


.

Так, один із окупаційних підрозділів намагався сховатись від українських військових в одному з будинків під Бахмутом. Деякі з загарбників навіть хотіли втекти. Ворога виявила аеророзвідка. Про це 10 червня 22-га окрема механізована бригада ЗСУ повідомила у Facebook.

По схованці з ворогами влучно відпрацювала артилерія — вдарила самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика».

Бахмутський напрямок. Рух продовжується. Працює розрахунок самохідно-артилерійської батареї. Йдемо вперед! До Перемоги! — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, бійці 126-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України знищили рухому водну ціль за допомогою дрона-камікадзе. Відео знищення противника вони оприлюднили в мережі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів