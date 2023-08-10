Жатва в Украине 2023. Фото:

https://racurs.ua/n186049-jatva-2023-minagropolitiki-uvereno-v-horoshem-urojae-zernovyh.html

Ракурс

Урожай в Україні у 2023 році може бути рекордним і набагато кращим, ніж очікувалося раніше.

.

На початку весни в уряді очікували валовий збір на рівні 63,5 млн т (на 13% менше, ніж у 2022 році). Тепер же його прогнозують на рівні 76,7 млн т (на 5% більше, ніж торік). Урожайність може бути більшою навіть попри те, що в цьому році загальна площа посівних ярих і озимих зернових була меншою на 980 тис. га, ніж торік. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики.

Зазначається, що завдяки хорошим погодним умовам спостерігається майже рекордна врожайність зернових культур — до 51,8 ц/га. Це дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю.

Експерти підрахували, що українці у 2023 році можуть зібрати 20,9 млн т пшениці, 5,8 млн т ячменю, 28,1 млн т кукурудзи. А валове виробництво олійних культур досягне 20,3 млн т (на 550 тис. т менше, ніж у 2022 році), зокрема соняшнику — 12,0 млн т, сої — 4,2 млн т, ріпаку — 4,0 млн т. Соняшник і соя — єдині з-поміж основних культур, де прогнозується зменшення урожаю.

Нагадаємо, в Євросоюзі заявляли, що готові експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію «шляхами солідарності» — залізничними та автомобільними транспортними сполученнями через країни ЄС, які межують з Україною.