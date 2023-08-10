Последствия обстрела Запорожья. Фото: МВД

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Кількість поранених внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю зросла до 14 осіб.

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Один із постраждалих у тяжкому стані. Також удар по цивільній інфраструктурі забрав життя жінки. Рятувальники оперативно загасили пожежу, яка виникла на місці прильоту. Разом з поліцейськими вони оглядають приміщення та допомагають людям вийти з розбитої будівлі. Про це міністр внутрішніх справ України Андрій Клименко 10 серпня повідомив у Telegram.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram, що поранено 14 осіб. Серед постраждалих є трирічна дитина та 14-річний хлопець. Зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. Також відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що ворог атакував обласний центр двома ракетами. У Національній поліції повідомили, що по місту випустили ракету «Іскандер-К».

ЗМІ пишуть, що сильно пошкоджений готель, де під час робочих візитів зупинялася місія МАГАТЕ.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. В обласному центрі ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, де зазвичай перебуває багато мирних мешканців.